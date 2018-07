Je sors, je reste

Coup de coeur

Cinéma

Une part d’ombre

Ce film du cinéaste belge Samuel Tilman raconte l’histoire d’un père de famille comblé, David. Il a une femme dont il est amoureux ainsi que deux beaux enfants, en plus de plusieurs bons amis. Cependant, sa vie changera du tout au tout quand il sera interrogé par la police au sujet d’un meurtre. Ses proches découvriront au cours de l’enquête que David n’avait pas une vie sans faille, comme plusieurs le pensaient. Certains commenceront alors à avoir de sérieux doute sur lui. Le long-métrage qui a remporté quelques prix au Festival international du Film Policier de Beaune met en vedette Fabrizio Rongione et Natacha Régnier.

Aujourd’hui à 12h10, 17h40 et 21h05 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Je sors

Cinéma

Notre maison

Ethan tente d’inventer l’électricité sans fil. Cependant, ses tests entraînent ses deux parents dans la mort. Maintenant, orphelin, il devra s’occuper de son frère Matt et de sa petite sœur Becca. Alors qu’Ethan s’affaire encore sur son invention, ses parents réapparaissent sous forme de spectres. Le jeune homme comprend alors qu’il a ouvert une porte vers le monde de l’au-delà et qu’il met sa famille en danger.

Ce soir à 21h40 au Cineplex Odeon du Quartier Latin, 350 rue Émery

Multidisciplinaire

Parking

Cette pièce danse-théâtre de Human Playground est présentement en tournée sur l’île de Montréal et sera au parc La Fontaine le temps de deux représentations ce soir. Cette œuvre plonge dans l’intimité des quatre personnages mis en scène. Le cours de la vie est bouleversé par des événements dont le public sera le témoin. Les spectateurs suivront ensuite les changements dans les vies des quatre individus. Une belle réflexion sur notre rapport avec le présent.

Aujourd’hui à 16h et 19h30 au parc La Fontaine

Musique

Mtl RnB

L’auteur-compositeur Paul Cargnello est derrière ce concert bilingue dans lequel plusieurs artistes de RnB de Montréal se rassemblent pour créer un spectacle unique. Un album est d’ailleurs né de ce rassemblement. La diversité culturelle montréalaise y est parfaitement représentée avec entre autres Aiza Ntibarikure, Alan Prater, Gardy Fury, Sarah MK, Wayne Tennant et URBN Scienc. La soirée s’annonce haute en couleur.

Ce soir à 19h devant la Pierrefonds Comprehensive High School, 13 800 boulevard de Pierrefonds

Activité

L’épicerie musicale

Cet événement marie les fruits et légumes locaux à des pièces de musique québécoises. Ainsi, il est possible d’acheter une chanson et d’obtenir un fruit ou un légume en même temps. Il s’agit d’une belle façon d’encourager la musique locale et l’agriculture en même temps. L’idée de ce marché est celle du musicien Jérôme Minière. Grâce à celle-ci il est possible de découvrir des morceaux de Dopamne, Klô Pelgag, Samuele, Ngâbo et bien d’autres.

Ce soir à 17h au Moulin Fleming, 9675 boulevard LaSalle

Danse

Moi \ ioT

Cette courte pièce de danse débute soudainement sans avertissement. Le public découvrira alors tranquillement les danseurs qui se trouveront parmi eux. La courte œuvre d’une vingtaine de minutes met la lumière sur la rencontre de deux étrangers sur un banc public. Le thème principalement abordé est l’identité.

Ce soir à 19h au parc William-Bowie dans l’arrondissement Côte-des-neiges

Je reste

Album

Crown Shyness de Trash Boat

Le groupe britannique Trash Boat a récemment lancé un tout nouvel album, intitulé Crown Shyness. Il s’agit d’un deuxième complet pour la formation punk rock qui a fait une tournée avec le populaire groupe New Found Glory. Ils avaient créé leur premier opus, intitulé Nothing I Write You Can Change What You've Been Through en juillet 2016.

Sorti le 20 juillet

Série

Les frères Scott

Pour ceux qui n’ont pas encore vous la populaire série Les frères Scott, intitulée One Tree Hill en anglais, pourront écouter la première saison dès maintenant sur ICI Tou.tv Extra. Ce drame pour ados met en vedette deux demi-frères, Lucas et Nathan Scott, qui adorent le basketball. Les deux sont issus d’un père manipulateur et ne s’entendent pas tellement. Pour ajouter à tout ça, ils tomberont tous les deux amoureux de la même fille.

Sorti le 26 juillet sur ICI Tou.tv Extra

Livre

Famille futée 4

Le duo composé de Geneviève O’Gleman et Alexandra Diaz frappe encore avec un nouveau livre de recettes pas trop compliqué pour des parents occupés. Le quatrième tome de Famille futée présente les recettes des saisons 5 et 6 de l’émission Cuisine futée, parents pressés qui joue à Télé-Québec. Il s’agit d’une belle source d’inspiration pour tout parent qui jongle avec les repas, les enfants et le travail et qui désire offrir des repas santé à sa famille.

Sorti le 26 juillet