Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : Mission Impossible – Répercussions

Tom Cruise, qui est aujourd’hui âgé de 56 ans, est de retour avec le sixième opus de sa série de films d’action fétiches. Ce plus récent long-métrage a été écrit et réalisé par Christopher McQuarrie qui a notamment écrit le cinquième film de la série et le célébré Usual Suspects. Le personnage d’Ethan Hunt devra cette fois-ci sauver la mise suite à une mission ratée tout en étant poursuivie par ses nombreux ennemis et même d’anciens alliés. *Sorti en salle le 27 juillet

Je sors

Musique : The Essex Green

La formation américaine The Essex Green est de passage à Montréal ce soir dans le cadre de sa tournée nord-américaine pour présenter le très récent opus Hardly Electronic aux Montréalais amateurs de bonne pop. Les artistes basés à Montréal Florda et Mouth Breather seront aussi du concert comme premières parties. *Ce soir à 21h à la Casa del Popolo, 4873 boulevard Saint-Laurent

Humour : Simon Gouache

L’humoriste Simon Gouache, notamment connu pour avoir performé comme la première partie de Louis-José Houde, sautera sur les planches du Théâtre Sainte-Catherine aujourd’hui pour tester ce qui deviendra éventuellement son deuxième spectacle solo. Le diplômé de l’École nationale de l’humour sera aussi en rodage au même endroit demain et le 12 septembre prochain. *Ce soir à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, 264 rue Sainte-Catherine Est

Théâtre : Le galant noyé

Cette mise en lecture présentée dans le cadre de la 10e édition du Festival ZH met de l’avant un texte comique d’Olivier Godin qui ne s’abstient pas d’approcher des sujets sérieux. Le galant noyé raconte l’histoire d’un individu prisonnier d’un tourbillon terrible qui trouvera dans cet endroit qui le retient un peu d’amour et de douceur. *Ce soir à 20h au Théâtre Espace Libre, 1945 rue Fullum

Cinéma : Regarde Ailleurs

Le documentaire du cinéaste français Arthur Levivier est présenté gratuitement au parc Laurier ce soir dans le cadre de la programmation de Cinéma sous les étoiles. Ce film documente ce qui arrive vraiment aux migrants installés à la ville française de Calais et les habitants de la municipalité qui symbolise d’une certaine façon l’Europe et sa relation avec les exilés prenant part à l’importante vague migratoire des dernières années. *Ce soir à 20h45 au parc Laurier, angle avenue Laurier Est et rue de Mentana

Humour : Louis T

L’humoriste Louis T qui fait son beurre de l’actualité et les médias qui la rapporte sera en rodage de son prochain spectacle ce soir. L’artiste québécoise a notamment travaillé cette année sur la baladodiffusion Si j’ai bien compris produite par Radio-Canada. L’humoriste reviendra au Medley Simple Malt le 9 et 22 août prochains. *Ce soir à 20h au Medley Simple Malt, 6206 rue Saint-Hubert

Je reste

Jeu vidéo : Banner Saga 3

Le studio américain Stoic nous livre ce troisième et dernier opus de l’épique fable fantastique Banner Saga dont le premier jeu est sorti en 2014. Ce magnifique jeu de rôle tactique raconte l’histoire d’une caravane menée par d’imparfaits, mais courageux héros qui ne cherchent non pas à vaincre un groupe de viles créatures, mais simplement à survivre à ce qui semble être la fin du monde. *Sorti sur PC, Mac, PS4, Xbox One et Switch le 26 juillet

Télé : Le commando des bâtards

Télé-Québec présente ce soir l’un des plus récents films du chevronné cinéaste américain Quentin Tarantino, Le commando des bâtards, qui raconte l’histoire d’un groupe de soldats juifs-américains ayant pour mission de semer la terreur dans le camp nazi durant la Seconde Guerre mondiale. Pour les passionnés d’histoire, le long-métrage sera précédé à 20h d’un documentaire à propos d’une tentative d’assassinat visant Hitler. *Ce soir à 21h sur Télé-Québec

Album : Hive Mind par The Internet

Le collectif R&B originaire des États-Unis The Internet revient en force avec ce quatrième album studio de qualité qui plaira autant aux amateurs de funk que de hip-hop. Le groupe qui a commencé avec la rencontre sur internet de Syd Bennett et Matthew Martin sera de passage au Centre Bell le 9 octobre prochain en première partie de Gorillaz. *Sorti le 20 juillet