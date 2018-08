Journée occupée dans le baseball majeur à la date limite des transactions

Il y a eu beaucoup d’action dans le baseball majeur mardi à la date limite des transactions sans ballottage. Chez les prétendants au titre, les Dodgers de Los Angeles ont été parmi les équipes les plus occupées.

Ils ont d’abord mis la main sur le joueur de deuxième but des Twins du Minnesota Brian Dozier. Le vétéran de 31 ans a totalisé 16 circuits et 52 points produits cette saison. Il a aussi maintenu une moyenne au bâton de ,224, inscrivant 65 points.

La troupe californienne a également acquis les services du releveur des Blue Jays de Toronto John Axford, qui a une moyenne de points mérités de 4,41 en 51 manches lancées en 2018.

En retour, les Jays ont obtenu l’artilleur des ligues mineures Corey Copping. Les Torontois ont aussi envoyé le releveur Aaron Loup au Phillies de Philadelphie dans la journée contre l’artilleur des ligues mineures Jacob Waguespack.

Gros coup à Philadelphie

En plus de Loup, les Phillies ont acquis les services du receveur des Rays de Tampa Bay Wilson Ramos, qui a été invité au match des étoiles plus tôt ce mois-ci. Cette transaction permettra aux Rays d’obtenir un joueur dont l’identité sera dévoilée plus tard ou une compensation financière.

Ramos, 30 ans, a maintenu une moyenne au bâton ,297 avec 14 circuits et 53 points produits cette saison.

Les Brewers de Milwaukee ont pour leur part fait l’acquisition du joueur de deuxième but des Orioles de Baltimore Jonathan Schoop, qui amassé 40 points produits en plus de croiser le marbre à 45 reprises jusqu’ici cette saison.

Les Braves ont aussi été actifs sur le marché en obtenant les lanceurs Kevin Gausman et Darren O’Day des Orioles, tandis que les Cubs de Chicago ont ajouté de la profondeur à leur enclos de lanceurs en allant chercher Brandon Kintzler des Nationals de Washington.

Même s’ils étaient troisièmes dans la Centrale de la Nationale avant les matchs de mardi, les Pirates de Pittsburgh ont acquis le partant de 29 ans Chris Archer des Rays de Tampa Bay. Archer était un des joueurs les plus convoités sur le marché.

Les équipes avaient jusqu’à 16 h pour améliorer leur formation ou entamer leur processus de reconstruction.