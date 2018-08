Kovalev prend Alvarez au sérieux

Samedi soir, au Hard Rock Hotel & Casino d’Atlantic City, le Russe (32-2-1, 28 K.-O.) en sera à la deuxième défense de son titre WBO des mi-lourds. C’est la même ceinture qu’il a eue autour de sa taille entre 2013 et 2016 et qu’il a défendue avec succès à huit reprises.

On ne sait pas si c’est en raison de ses deux revers en l’espace de sept mois, mais Kovalev semble avoir pris une dose d’humilité depuis son dernier passage au Québec. Lors d’un entraînement public tenu dans les derniers jours, il a été en mesure de témoigner du respect envers son prochain adversaire, le Montréalais d’origine colombienne, Eleider Alvarez.

« C’est un gros test pour moi, a affirmé Sergey Kovalev. Il [Alvarez] est très motivé. Il est affamé pour ce combat et il veut gagner. Il est invaincu. Ce n’est pas un duel facile et je devrai être prêt pour ce qu’il m’offrira.

« Il est dangereux. Je ne peux pas dire si je vais l’emporter par knock-out ou si j’obtiendrai une victoire par décision. C’est un bon combat pour les amateurs de boxe. Je n’ai jamais dit que je ne voulais pas affronter ce gars parce qu’il est très fort physiquement. Comme champion et boxeur, je suis prêt à affronter n’importe qui. »

Il reconnaît cependant que le choc contre Alvarez n’est pas le plus important de sa carrière.

« Ce n’est pas le plus gros de ma vie, mais il est très important à mes yeux. Il représente le prochain chapitre de ma carrière de boxeur, a précisé Kovalev. La prochaine fois, ce sera un adversaire encore plus difficile. »

Un tournoi non officiel

« On n’a pas un type de tournoi comme la Super Series chez les 175 lb. Par contre, dans ma tête, j’ai un calendrier de mon tournoi, de mon championnat. Je suis motivé pour tout rafler. J’ai une image mentale où je vois mes objectifs être atteints. Pour moi, c’est déjà commencé, même si ce n’est pas officiel. »

Kovalev n’aura pas de difficulté à avoir des rendez-vous avec le champion IBF Artur Beterbiev et celui de WBA, Dmitry Bivol. Ces deux boxeurs ont confiance qu’ils peuvent venir à bout de Kovalev, mais ils savent déjà que leur soirée de travail respective ne serait pas très payante.

Puis, il y a le dossier Adonis Stevenson. Comme on le sait, on a bien failli assister à un choc d’unification entre les deux hommes, mais les négociations ont achoppé dans la dernière étape. On a entendu plusieurs versions, mais il est difficile d’avoir la vérité sur les événements qui se sont déroulés dans ce dossier.

Par contre, on serait très surpris d’apprendre que Kovalev est celui qui a reculé devant le défi.

« J’espère que tous les champions seront prêts à se battre en unification, a affirmé Kovalev. Chacun d’entre eux veut être en mesure d’avoir toutes les ceintures en sa possession. On veut savoir qui est le meilleur entre nous. »

Tursunpulatov: nouvel homme de confiance

Les défaites contre Andre Ward ont laissé des traces dans le clan de Sergey Kovalev. Au terme de son deuxième revers contre l’Américain, le Russe a décidé de changer d’entraîneur.

On se souvient que le torchon brûlait déjà entre Kovalev et son entraîneur John David Jackson depuis un certain temps. Le deuxième revers a été la goutte qui a fait déborder le vase.

Lors d’une entrevue accordée au Journal de Montréal en mars 2017, Jackson n’avait pas mis de gants blancs lorsqu’il avait été question de l’ancien champion unifié. Il n’avait pas apprécié les commentaires de Kovalev qui avait blâmé son équipe pour son revers dans les journaux russes.

Jackson avait raconté que le pugiliste de 35 ans ne suivait pas toujours les recommandations de ses entraîneurs, notamment celles de son préparateur physique. Il répondait souvent qu’il souhaitait garder ses méthodes d’entraînement avec lesquelles il avait grandi en Russie.

Il a enfin trouvé quelqu’un qui le comprenait : Abror Tursunpulatov. Celui-ci est entré en fonction pour le duel de Kovalev contre Vyacheslav Shabranskyy.

« Il a la même philosophie de boxe que j’apprends depuis que j’ai l’âge de 11 ans, a souligné Sergey Kovalev. C’est très réconfortant. En plus, on parle la même langue.

« Je suis ses directives à la lettre. Avant, je me fiais à mon bagage d’expérience chez les amateurs. C’était suffisant. J’ai épuisé mes ressources acquises avant de passer chez les pros. Maintenant, j’ai besoin de l’aide d’un entraîneur et Abror me donne un bon coup de pouce. »

Bonne préparation

Kovalev s’est bien préparé pour son choc contre Alvarez.

« Je dois prouver que je peux être champion, a-t-il affirmé. J’ai vu quelques rounds d’Alvarez sur vidéo, mais je ne m’attarde pas longtemps à cet aspect. J’en ai vu assez pour comprendre son style.

« C’est sûr qu’il présentera un visage différent parce qu’il s’est préparé pour moi. J’ai un plan en tête. Ma stratégie a été complétée. Je serai prêt pour ce qu’il voudra faire à l’intérieur des câbles.

« Après les deux premiers rounds, je vais apporter des modifications parce que je comprendrai ce que j’ai à faire. »