L’astronaute Buzz Aldrin a-t-il vraiment déjà admis n'être jamais allé sur la Lune?

Une vidéo montrant l’astronaute Buzz Aldrin admettre qu’il n’a jamais mis les pieds sur la Lune est devenue virale et est reprise par de nombreux friands de théories conspirationnistes...

Or, cette vidéo, une entrevue avec une fillette, date de 2015 et n’a rien d’un aveu comme le laisse pourtant entendre certains internautes qui alimentent les théories du complot...

Voici l’extrait de la vidéo devenue virale:

Pourtant, il suffit d’écouter la question de la jeune Zoey pour s'apercevoir que la vidéo a été dénaturée...

Cette dernière n’a pas demandé à Buzz Aldrin s’il est allé sur la lune. Elle lui a plutôt demandé «pour quelle raison personne n’est allé sur la lune depuis si longtemps».

L’astronaute d’Apollo 11, maintenant âgé de 88 ans, répond alors «Nous n’y sommes pas allés» et «c’est ainsi», faisant allusion au fait que les États-Unis n’ont envoyé aucune mission sur la Lune depuis le dernier vol spatial d’Apollo en décembre 1972.

Photo d'archives AFP/NASA

Voici la traduction de la transcription complète de sa réponse:

«Ce n'est pas une question d’un enfant de 8 ans. C'est ma question. Je veux savoir. Mais je pense que je sais. Parce que nous n'y sommes pas allés. C'est comme ça que c'est arrivé. Et si cela ne s'est pas produit, il est bon de savoir pourquoi cela ne s'est pas produit à l'avenir si nous voulons continuer à faire quelque chose, nous devons savoir pourquoi quelque chose s'est arrêté dans le passé si nous voulons continuer.»

La vidéo a toutefois été coupée ce qui altère le sens de la réponse de l’astronaute, deuxième homme à avoir posé les pieds sur la surface lunaire. En effet, dans la version complète de l’entrevue, Aldrin poursuit en indiquant que la principale raison pour laquelle nous ne sommes pas retournés sur la Lune est l’argent.

Il a déclaré qu'il «a réalisé ce que le président voulait que nous fassions» (c'est-à-dire, aller sur la Lune), et que le monde était fier de ce qu'il avait accompli.

Photo capture d'écran

Voici la transcription complète de la deuxième partie de sa réponse (non incluse dans la vidéo virale):

«L’Argent. C'est une bonne chose. Si vous voulez acheter de nouvelles choses, de nouvelles fusées, au lieu de continuer à faire la même chose encore et encore, cela coûtera plus cher. Et ces autres choses nécessitent aussi beaucoup d'argent. Donc, ayant atteint ce que le président voulait que nous fassions... et ensuite, des milliers, des millions de personnes en Amérique, et des millions de personnes autour du monde... Vous savez quand nous avons fait une tournée autour du monde après notre retour [de la lune], l’observation la plus fascinante était de voir les affiches où il était inscrit "Nous l'avons fait." Nous ne sommes pas les seuls à l’avoir fait. Le monde entier l’a fait! Les gens avaient l'impression de faire partie de ce que nous avons été en mesure d’accomplir et ça nous a fait sentir vraiment bien.»

La vidéo en question a été tournée lors du National Book Fest en 2015 au Walter E. Washington Convention Center à Washington DC. L’astronaute avait alors été interviewé par de nombreux enfants.

Voici l'entrevue intégrale:

Pour ceux qui demeurent sceptiques, sachez que Buzz Aldrin a fait partie de la mission Apollo 11, au cours de laquelle des hommes se sont posés sur la Lune pour la première fois.

Au total, 12 astronautes ont visité la lune depuis le vol spatial historique d'Aldrin en juillet 1969, mais personne ne s'est aventuré sur la surface lunaire depuis la fin de 1972.

Source: Snopes, France Info