Le salaire de Marie-Bérénice

Un lecteur, D. Germain, trouve plus ou moins juste l’expression « plus ou moins » dans une phrase du genre « Marie-Bérénice gagne plus ou moins 50 000 $ ». « Comment peut-elle gagner moins 50 000 $ ? demande-t-il. Ne devrait-on pas dire qu’elle gagne approximativement 50 000 $ » ? C’est bien ce qu’on dit en recourant à l’expression « plus ou moins ». L’adverbe moins perd son sens quand il aide à former la locution « plus ou moins ». Il accepte de ne plus indiquer une valeur, une quantité moindre, une qualité moindre, un degré plus faible... pour signifier environ, à peu près, presque, aux alentours de, aux environs de, en gros, quelque chose comme ou approximativement, comme le dit notre lecteur. Et aussi grosso modo et quelque. Oui, quelque, cet adverbe qui, précédant un déterminant numéral, s’écrit au singulier. Ex. : Ils étaient quelque (à peu près) 500 badauds rassemblés devant l’hôtel de ville. Mais on écrira : quelques (un certain nombre de) badauds manifestaient.