Le spectacle d’une grande équipe

Samedi, c’est un rouleau compresseur offensif qui s’est présenté au Stade Saputo. Non seulement le Atlanta United est la meilleure équipe de la MLS, elle a aussi la meilleure force de frappe du circuit Garber.

Et même si on use parfois à tort et à travers de l’expression, « l’attaque peut bel et bien être la meilleure défense ».

En fait, l’équipe de la Géorgie est tellement dangereuse quand elle a la possession du ballon qu’elle pousse l’adversaire sur les talons dans toutes les phases du jeu. Quand on connaît l’efficacité des joueurs tels que Josef Martinez et Miguel Almiron, l’adversaire y pense deux fois avant de s’investir complètement d’un point de vue offensif. Tactiquement, voire psychologiquement, les joueurs adverses sont plus prudents et brident leurs velléités offensives.

En ce sens, l’attaque d’Atlanta United devient une véritable arme défensive. L’imagination et la créativité des différents joueurs en rouge et noir sont des armes qui tiennent en joue tous ceux qui se présentent sur leur passage.

Du spectacle

Personnellement, j’aime beaucoup regarder jouer le Atlanta United. En plus de gagner à répétition, cette équipe offre toujours un bon spectacle.

Samedi, les visiteurs ont mis l’Impact en difficulté dès le début de la rencontre grâce à des changements de vitesse, à des changements direction, je dirais presque un ballet de joueurs constamment en mouvement.

Sans contredit, le milieu Almiron est le maestro de cette attaque. Le Paraguayen est aussi bon pour trouver ses partenaires de jeu avec des passes lumineuses qu’il l’est pour éliminer un adversaire avec ses dribles.

En ce sens, il a causé beaucoup de difficulté à la défense de l’Impact, qui n’a pas en son sein un profil capable de l’arrêter. Les Raitala, Camacho, Fanni, Lovitz et Piette n’ont pas la rapidité pour suivre Almiron et ses coéquipiers. Ils doivent ainsi compenser par une meilleure organisation collective.

À ce côté explosif, il faut aussi ajouter la ruse de Josef Martinez. Le meneur au classement des buteurs de la MLS a causé des maux de tête aux défenseurs du Bleu-blanc-noir tout au long de la soirée et a finalement été récompensé par deux buts.

Bref, ce match de samedi a permis encore une fois de constater qu’Atlanta United ne change pas de philosophie en fonction du terrain sur lequel il joue. Autant à domicile qu’à l’étranger, les Géorgiens gardent les mêmes principes et le même style. Après ça, il ne faut pas s’étonner que ce soit la meilleure formation sur la route cette saison.

Transferts canadiens

Cette année, deux jeunes Canadiens ont rejoint deux immenses clubs européens. Dans l’histoire du soccer canadien, c’est du jamais-vu.

Alphonso Davies et Ballou Tabla ont respectivement été transférés au Bayern Munich et au FC Barcelone. Deux joueurs qui ont développé leur talent ici, dans le système canadien.

Joueur d’impact

Avec les Whitecaps de Vancouver cette saison, Davies joue un très grand rôle. Une réussite extraordinaire pour un joueur qui a commencé au niveau professionnel à 15 ans.

Si, par hasard, vous ne le connaissez pas, regardez les deux buts qu’il a marqués contre Minnesota United le week-end dernier. Ça vaut le détour.

Personne ne travaille plus fort sur le terrain que Davies et c’est un atout, voire un trait de personnalité que le sélectionneur canadien, John Herdman, a remarqué.

Dans les années à venir, le nouveau joueur du Bayern jouera un rôle essentiel pour le Canada. Est-ce que Ballou pourra le rejoindre en sélection un jour ou l’autre ? Imaginez les deux joueurs en sélection. La CONCACAF n’aurait qu’à bien se tenir.

Pour la petite histoire, ce n’est pas le premier transfert d’un joueur canadien vers le Vieux Continent. À l’été de 1988, j’ai probablement été le premier transfert du pays. Pour à peu près 50 000 $ américains, j’étais passé d’Ottawa au club grec Aris. Quand je vois les 13 millions dépensés pour Davies, j’ai un peu le vertige.