Le weekend Osheaga: 4 looks à adopter

Un des plus gros festivals au Canada s’amène en ville ce weekend : le festival Osheaga. Cet évènement, qui a lieu à l’île Notre-Dame, attire des milliers de festivaliers qui en profitent pour pavaner leurs styles au rythme de leurs artistes préférés. Pour vous inspirer, nous avons concocté quatre looks mode prêt-à-porter pour vos sorties aux festivals.

C’est le temps où jamais d’essayer un nouveau look que vous n’oseriez peut-être pas porter en temps normal tour en respectant une seule et unique règle : priorité au confort. Exit les talons hauts qui sont inadéquats en temps de festivals. Les sandales légères, les baskets et les bottillons confortables sont de mises. Outre le style bohémien que l’on retrouve chaque année au festival, on peut remarquer un mélange des tendances du moment avec les couleurs, les imprimés et certaines pièces clés de la saison avec des musts des festivals, tels les baskets vintage, le short ou la jupe en jean et les lunettes originales.

Pour préparer son look, il est important de vérifier la météo. Si vous voulez profiter à plein de votre sortie, prévoyez votre kit en fonction du temps qu’il fera. S’il pleut, n’hésitez pas à enfiler vos bottes de pluie. On complète facilement les looks avec une veste de jeans, un kangourou ou encore un parka que vous pourrez nouer à la taille si la nuit s’annonce plus fraîche.

St Tropez Photo Ben Pelosse

On se croirait sur la Côte d’Azur, avec ce style à la Bardot; épaules dégagées, carreau vichy retro, robe soleil et le panier de paille style pique-nique. Cette petite robe se porte aussi facilement sur un maillot de bain et peut aussi se porter comme jupe maxi avec un top bandeau.

Country Photo Ben Pelosse

Un petit air western se dégage de ce look composé du short en jeans noir, du foulard bandana et des bottillons de suédine. On modernise le look avec l’imprimé tendance d’ananas et la veste de denim blanche. Ce look pourrait aussi être porté au Festival de Ste-Tite en septembre. Woodstock Photo Ben Pelosse Inspiration vintage modernisée avec la veste de jeans de style kimono et la jupe en denim jaune, la couleur tendance de l’été. Un must pour compléter ce look cool; les lunettes rondes à la John Lennon et le fameux sac banane. Boho Photo Ben Pelosse Un classique des festivals, le look bohémien est renouvelé grâce à des teintes et des imprimés plus modernes. On remplace aussi la couronne de fleurs par un beau chapeau ou une casquette de style capitaine.

Un must

La revanche du crochet !

Osez avec les Montures C’est le moment de porter des lunettes de formes originales ou colorés.

On en parle

Scaro

Exposition éphémère

La joaillière québécoise Caroline Arbour a l’honneur d’être la première à exposer sa collection au nouveau magasin phare de la Maison Birks au centre-ville de Montréal. Sa marque SCARO propose des bijoux, fait au Québec, inspirés des insectes dont le fameux scarabée. Voir sur scaro.ca

Tout trouver