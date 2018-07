L’écart de richesse grandit au Canada

La fortune des 87 familles les plus riches du Canada serait 4400 fois plus élevée que celle des familles canadiennes moyennes, indique une étude publiée mardi par le Centre canadien de politiques alternatives.

Les résultats de l’étude «Born To Win: Wealth concentration in Canada since 1999» montrent que l’écart entre les 87 familles les plus riches du Canada et les familles moyennes s’est creusé de manière importante depuis 17 ans.

De plus, les familles les plus fortunées tendent davantage à conserver l’argent dans le giron familial par le biais de la succession qu’il y a deux décennies.

«Les grandes dynasties canadiennes ont tout pour elles : plus de richesse, plus d’argent à hériter. Et elles sont aussi peu taxées qu’en 2014, dernière année où on a vérifié cet écart», a indiqué l’économiste David Macdonald, l’auteur de l’étude.

«On s’attendrait à ce que le régime de taxes canadien contrebalance cette concentration de richesse au sommet de la pyramide, où elle est le moins nécessaire. Mais en fait, les politiques fédérales contribuent au phénomène», a-t-il ajouté.

La valeur collective des 87 familles les plus riches au Canada est de 259 milliards de dollars. Cela représente 10 milliards de dollars de moins que la valeur collective de tous ceux qui habitent les provinces des Maritimes. Leur richesse égale celle de 12 millions de Canadiens regroupés.