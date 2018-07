Les Bruins retireront le numéro 16 de Rick Middleton

Les Bruins de Boston rendront hommage à l’attaquant Rick Middleton en retirant son numéro 16, cette année.

La formation du Massachusetts en a fait l’annonce mardi. La cérémonie aura lieu le 29 novembre au TD Garden, avant une rencontre contre les Islanders de New York.

Middleton a disputé 12 saisons avec les Bruins de 1976 à 1988, marquant 402 buts et totalisant 898 points en 881 matchs.

«Ç’a été un grand honneur d’appeler Rick aujourd’hui [mardi] pour lui laisser savoir qu’il se joindra au groupe de joueurs honorés dans les hauteurs du TD Garden», a commenté le président Cam Neely, dans un communiqué.

«Comme joueur et comme personne, Rick incarne ce que ça signifie d’être un Bruin, et nous sommes excités de célébrer sa carrière avec sa famille, ses amis et nos partisans le 29 novembre.»

Middleton sera le 11e joueur à voir son numéro s’élever au domicile des Bruins. Le Québécois Raymond Bourque, le défenseur Bobby Orr, le joueur de centre Phil Esposito et Neely lui-même figurent notamment parmi les immortels.

Middleton a entamé sa carrière dans la Ligue nationale avec le Rangers de New York, qui l’ont repêché au 14e échelon lors du repêchage de 1973. Ils l’ont ensuite envoyé aux Bruins en 1976 en retour de Ken Hodge.

En carrière, Middleton a cumulé 448 buts et 988 points en 1005 parties.