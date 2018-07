Loin dans les sondages... Lisée et Trudeau, même combat?

À un mois du déclanchement des élections fédérales en 2015, tout semblait perdu pour Justin Trudeau. Peut-on faire un parallèle entre sa situation et celle de Jean-François Lisée?

Quelques semaines avant le déclanchement des élections fédérales en 2015, la situation était loin d’être favorable pour le chef du Parti libéral du Canada. Son parti avait fait, lors de l’élection fédérale de 2011, son pire score depuis la confédération. 18%.

Quatre ans et des poussières plus tard, le PLC vivotait autour de 20 % selon les sondages. Surtout, Trudeau se disputait surtout le vote du NPD de Tom Mulcair qui, lui, scorait en haut de 30% depuis un petit bout de temps.

Le vote conservateur demeurerait étonnement tenace, on a annoncé souvent, au cours des derniers mois avant l’élection de 2015, que ce pourrait être une lutte à deux. Trudeau, exclu.

L’élection de 2018 au Québec

Peut-on comparer la situation de l’élection fédérale de 2015 à ce qui se passe au Québec? La réponse, oui et non.

Pourquoi oui?

Car le vote des Libéraux pourrait bien être aussi tenace que celui des Conservateurs. Lors d’une discussion très intéressante avec mon collègue Spin Doctor caquiste Sylvain Lévesque le mois dernier, j’en arrivait à une quarantaine de comtés « sûrs » pour le PLQ. Rien ne m’indique que la situation ait changé.

Un exemple? Argenteuil. La CAQ doit gruger des comtés comme celui-là au PLQ pour prendre le pouvoir. Legault avait recruté l’ex présidente libérale dans ce comté pour porter la bannière de son parti. Une notaire de Lachute. Elle s’est désistée. Sur le terrain, elle subissait de vives critiques. Sa « défection » a fouetté les troupes libérales.

Même chose dans Gatineau, le fief libéral de la ministre Stéphanie Vallée. La CAQ mise sur un ex-élu municipal, militant de longue date du PLQ. Est-ce que ce sera assez pour faire basculer ce château-fort libéral? Soyons réaliste. Non.

Aussi, le nombre d’indécis demeure très élevé. Lors de l’élection fédérale de 2015 (et aussi lors de la plus récente au provincial en Ontario), le nombre d’électeurs qui se sont décidés à la dernière minute n’a cessé d’augmenté.

Dans le cadre d’une entrevue que j’ai faite en mai dernier, le PDG de EKOS Politics, M. Frank Graves, m’expliquait que la proportion d’électeurs qui ne s’intéressent que très peu à la politique entre les cycles électoraux, mais qui portaient plus d’attention à celle-ci en campagne électorale, avait augmenté de façon significative.

L’attachement à un parti politique étant moins présent qu’avant.

L’élection de 2015 au fédéral s’est mutée en référendum sur le remplacement de Stephen Harper : QUI étant le plus apte à le remplacer. À ce jeu, Mulcair s’est fait battre à plates coutures par Justin Trudeau. Un renversement de plus de 14 points en moyenne entre les sondages pré-électoraux et le résultat du soir de l’élection.

Si l’élection de 2018 au Québec se transforme en référendum sur les « politiques » néolibérales, sur l’austérité, le défi de la CAQ sera augmenté. Déjà nombre de syndicats sont à l’œuvre pour établir que sur le plan des politiques publiques, CAQ et PLQ c’est quatre trente sous pour une piastre!

Si l’élection de 2018 se transforme en simple question de changer de PM SANS que l’attention soit mise, de façon claire et nette, sur les programmes et les politiques publiques proposées par les partis, ce sera très difficile pour Jean-François Lisée et le PQ.

Pourquoi non?

Une évidence. Le NPD a perdu l’élection même s’il avait le vent dans les voiles ET qu’il cartonnait en financement populaire. Autrement dit, le NPD n’a pu saisir l’occasion de profiter de l’appui populaire et financier des électeurs qui voulaient remplacer Harper. Trudeau avait ramassé 20% moins en financement que le NPD en amont de la campagne électorale.

N’excluons pas que le NPD n’avait pas le soutien, essentiel, d’une machine électorale éprouvée. Une fois que le vent s’est mis à tourner, cette machine s’est secouée. Les associations de comtés du PLC ont été plus efficaces pour faire sortir le vote libéral. Le NPD n’avait pas réussi à s’implanter durablement au Québec suite à la vague orange de 2015. Il en a payé le prix. L’effet de « vague politique » étant l’exception, et non la norme.

En dépit du fait qu’il traine dans les sondages depuis trop longtemps, le PQ continue d’amasser plus d’argent que tous les autres partis politiques au Québec et mène très largement quant au nombre de membres. Cela ne sera utile, toutefois, que SI (et c’est un grand SI) Jean-François Lisée réussit à infléchir la tendance en campagne électorale. Dès lors, le financement populaire et l’organisation politique de ce parti pourra être fort utile.

Aucun des chefs des trois principaux partis ne se distingue par son charisme auprès des électeurs. La partie est loin d’être terminée. Ce que nous savons d’emblée c’est que chacun de ces chefs joue, en quelque sorte, son avenir.

Philippe Couillard resterait-il pendant tout un mandat dans l’opposition, lui qui pourrait retourner à la pratique médicale et y gagner beaucoup, professionnellement. Je n’ai lu nulle part qu’il s’engageait à faire tout un mandat si défait.

François Legault aura à faire face au même dilemme. Il se trouve en position de force depuis un bout mais c’est loin d’être le meilleur « campaigneur » des trois. Réussira-t-il à confirmer dans l’urne son avance dans les sondages? Sans organisation éprouvée sur le terrain et loin derrière en financement? La commande est lourde.

Quant à Jean-François Lisée c’est beaucoup plus clair. Il est sur un siège éjectable. S’il ne réussit pas à confondre les sceptiques (sa spécialité), c’est terminé pour lui. Et qui sait, si le PQ mange une volée électorale, ce parti aura aussi à surmonter d’énormes défis...