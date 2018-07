Louis-Philippe Dumoulin et Marc-Antoine Camirand se battent pour le championnat

Louis-Philippe Dumoulin a signé en fin de semaine à Edmonton sa deuxième victoire de la saison dans la série Pinty's de NASCAR. C'est la quatrième fois en sept épreuves qu'il grimpe sur le podium. Premier au championnat des pilotes, il ne possède toutefois qu'une très mince avance sur le jeune Cole Powell.

«J'essaie de ne pas trop penser au championnat et prendre ça une course à la fois. C'est certain que l'avance n'est pas confortable. Je dois amasser un maximum de points à chacune des épreuves.»

Si Dumoulin garde le rythme, il serait sacré grand champion de la série pour la deuxième fois en cinq ans. Mais rien n'est moins sûr. Au troisième rang, Marc-Antoine Camirand sort les griffes.

«J'ai deux podiums jusqu'à maintenant, un en ovale et un sur circuit routier. On s'en vient pour la prochaine course à Trois-Rivières, un circuit que je connais très bien», sourit le sympathique pilote de 39 ans qui bénéficie de sa réelle première chance en NASCAR.

En 2015, il avait disputé les 11 épreuves de la saison à bord d'une voiture qui a connu plusieurs ennuis mécaniques.

Depuis, faute de commanditaires et de financement, Camirand avait été limité à seulement cinq épreuves en deux ans. Cette année, GM Paillé lui a offert un volant pour la totalité de la saison.

Ses chances de remporter le championnat sont bien réelles. Tellement qu'il a décidé de délaisser toutes les autres séries du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), dont la CTCC qu'il a l'habitude de remporter (il est le pilote le plus titré de l'histoire de Trois-Rivières), pour se concentrer uniquement sur l'épreuve de NASCAR.

«C'est normal. Les deux courses sont une après l'autre et ça devenait très exigeant de participer aux deux. En plus, la conduite est très différente. La voiture de CTCC a beaucoup plus de freins et ça demande un ajustement que de sauter d'une voiture à l'autre. Je suis dans la course au championnat et je ne veux pas rien risquer. D'autant plus que j'ai un excellent commanditaire qui investit beaucoup sur ma saison.»

Alex Tagliani est quatrième au classement, Andrew Ranger est sixième et Kevin Lacroix se retrouve au septième échelon.

La course du GP3R, présentée le 12 août, s'annonce encore une fois des plus excitante et primordiale pour le classement général.