Manger seul au travail est néfaste

Maryse Boyce - 37e AVENUE

Une étude montre que le fait de manger seul au travail est plus fortement associé au mécontentement que tout autre facteur, hormis la maladie mentale.

Cette étude, menée au Royaume-Uni auprès de 8 000 adultes, n’est pas la seule à dresser ce constat : une autre étude faite sur des sujets sud-coréens voyait le risque de maladies cardiovasculaires, d’obésité et de diabète augmenter de façon significative lorsque la majorité des repas étaient pris seul, surtout chez les hommes. En plus de miner votre santé psychologique, manger seul pourrait donc aussi nuire à votre santé physique.

Plusieurs explications sont avancées : quand il n’y a qu’une bouche à nourrir, certaines personnes ont tendance à choisir des repas déjà préparés, moins nutritifs, à consommer une plus faible diversité (et quantité) de fruits et légumes, et à manger à des heures moins régulières.

Si on connaît l’impact négatif qu’ont le sentiment d’isolement et un niveau de stress élevé sur l’espérance de vie, manger seul au travail devrait être considéré comme un risque pour la santé publique, du moins pour le médecin James Hamblin, rédacteur en chef de la section santé du magazine américain The Atlantic. « Lorsque l’on devient plus socialement actif, notre santé s’améliore, explique-t-il. L’heure du dîner n’est pas la seule solution à cet enjeu, mais elle est facile. »

De nombreuses initiatives trouvent écho dans ce constat et visent à faciliter la socialisation entre les travailleurs à l’heure du lunch. Des entreprises ont compris qu’une pause passée entre collègues est un véritable lubrifiant social. Aussi, elles encouragent leurs employés à passer du temps hors de leur espace de travail, notamment en fournissant un service de traiteur dans les espaces communs.

Selon un sondage mené par la marque Le Choix du Président, « trois Canadiens sur quatre constatent une amélioration de leurs communications avec leurs collègues lorsqu’ils mangent ensemble et 64 % pensent que de passer l’heure du lunch avec leurs collègues rend leur journée plus agréable. »

Si la solution est facile, l’impact n’en est pas moins réel.