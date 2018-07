Nos politiciens ont-ils des qualités ?

En fait, la question, plus précisément, est celle-ci : on connait déjà amplement les défauts respectifs des chefs actuels de partis politiques, mais ont-ils aussi des qualités ?

Cette question, un de mes profs de science politique m’avait enseigné, très sagement, à me la poser à l’aube de toute campagne électorale – fédérale, québécoise ou municipale.

Il faut dire qu’il avait décelé très tôt chez-moi ma passion réelle pour l’analyse politique.

L’objectif de cet exercice ?

De un, me disait-il, répondre à cette question permet d’élargir notre propre perspective sur les leaders politiques du jour.

De deux, il oblige à reconnaître que pour durer en politique, des qualités, il en faut aussi nécessairement.

De trois, concluait-il, il nous fait réaliser un élément essentiel de l’analyse politique. Soit que le concept même de «qualité» et de «défaut» est en soi hautement subjectif.

Un exemple parmi tant d’autres : l’ambition personnelle est perçue par certaines personnes comme une qualité cruciale. Pour d’autres, un défaut qui frôle le narcissisme et le carriérisme.

Donc, si cela vous chante, vous pouvez tenter de faire cet exercice. Si c’est le cas, dites-nous aussi si cela vous a aidé ou non à élargir vos propres perspectives sur la campagne qui, qu’on le veuille ou, approche à grands pas.

***

Pour lancer l'exercice, j’y plonge moi-même.

Quelle est au moins une qualité que j’ai pu observer au fil du temps chez chacun des chefs actuels ?

Philippe Couillard (PLQ) :

Sa patience. Sous Jean Charest, ses ambitions de diriger un jour le PLQ étaient évidentes. Même après sa démission en 2008, j’étais incapable de croire qu’il ne reviendrait jamais en politique active.

Il attendrait tout simplement son tour. Ce qu’il a fait, jusqu’à l'automne 2012 après la défaite du gouvernement Charest.

En 2013, il remportait la course à la chefferie du PLQ contre Pierre Moreau et Raymond Bachand. Cette patience lui aura donc valu de gros dividendes politiques.

En 2014, il récolta une étonnante victoire électorale majoritaire après seulement 18 mois de gouvernement minoritaire péquiste sous Pauline Marois. Une victoire que personne n’avait vu venir.

Jean-François Lisée (PQ) :

Sa capacité exceptionnelle à se convaincre lui-même que tout est possible, même le plus impensable.

Même si, sous sa direction, son parti est coincé au 3e sous-sol dans les intentions de vote, le chef du Parti québécois semble tout à fait persuadé qu’il pourra renverser la vapeur une fois la campagne électorale lancée.

Dans des circonstances aussi dramatiques pour un grand parti comme le PQ, c’est le genre de carburant dont il aura grand besoin tout au long de la campagne, nonobstant le résultat final.

François Legault (CAQ):

Son sens de l’humour. Cette observation vous paraîtra peut-être superficielle, mais elle ne l’est pas dans les faits.

Car ce sens très naturel de l’humour qui est le sien dénote deux traits importants pour un chef politique: son intelligence et une saine tendance à prendre certains enjeux au sérieux et non pas sa propre personne.

Manon Massé (QS):

Le cœur. À l'instar de Véronique Hivon, vice-cheffe du Parti québécois, Manon Massé est une politicienne brillante, d’une intégrité solide comme le roc et qui, ce faisant, sait pourquoi elle est allée en politique.

Son objectif est d’améliorer la qualité de vie de tous ceux et celles qui ne l’ont pas facile.

Ça peut sembler fleur bleue de le dire. Pourtant, ça ne l’est pas.

Car pour ambitionner d’améliorer la qualité de vie du vrai monde dans la vraie vie, comme on dit, il faut tout d’abord les connaître, les respecter, être capable de comprendre l’importance de cet enjeu – ce qui n’est pas donné à tous les chefs de parti, loin s’en faut -, mais aussi, de les traduire en propositions politiques audacieuses.

***

Donc, voilà.

Et vous ? Quelle serait votre liste ?