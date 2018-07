Plus de 27 000 visiteurs à Heavy Montréal

Les Marilyn Manson, Rob Zombie, Limp Bizkit et autres Gojira, principales vedettes de la 9e édition de Heavy Montréal, ont attiré plus de 27 000 visiteurs sur le site du festival, à l’île Notre-Dame, le week-end dernier, 28 et 29 juillet.

C’est le chiffre dévoilé par evenko dans son bilan de l’événement, mardi. Heavy Montréal était de retour en 2018 après une pause en 2017, obligée par la tenue de travaux au parc Jean-Drapeau.

Le vendredi 27 juillet, le deuxième rassemblement ’77 Montréal, qui célèbre l’univers de la musique punk, a pour sa part rameuté 8500 festivaliers. Anti-Flag, Me First and the Gimme Gimmes et Rise Against en étaient les têtes d’affiche.

Selon les estimations d’evenko, 39% des participants à Heavy Montréal provenaient de l’extérieur du Québec, contre 30% pour ’77 Montréal.

Heavy Montréal et ’77 Montréal offraient cette année parmi leurs installations une nouvelle expérience culinaire, les Jardins YUL EAT, qui regroupaient quatre restaurants montréalais (Kampai Garden, Lavanderia, Foodchain et Grumman ’78), qui ont recréé leur décor habituel et proposé leur menu typique aux gourmands sur place.