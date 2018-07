Pour aider un lecteur

En lisant votre réponse à celui qui cherchait à en savoir plus sur un certain Jah Olela Wembo dans les écrits duquel vous aviez puisé votre pensée du jour, j’ai eu envie d’ajouter ce qui suit aux informations données : « C’est un éducateur social qui a eu son diplôme de l’école supérieure en éducation sociale de Lausanne et qui travaille comme responsable du parascolaire à la ville de Prilly en Suisse (Canton de Vaud). » J’en déduis selon ses commentaires qu’il est de descendance africaine et qu’il est aussi très actif sur les médias sociaux.

Suzanne Michaud

Toujours selon vos informations, son blogue est : jah-Olela.skyrock.com, et sa page Facebook : jah olela et sur Linkedin : olela wembo jah