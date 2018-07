Près de 2000 kg de tabac de contrebande saisis à Saint-Anicet et Blainville

Deux opérations visant à contrer la contrebande de tabac a mené à trois arrestations et à la saisie de plus de deux tonnes de tabac illégal, à la mi-juillet, en Montérégie et dans les Basses-Laurentides.

Le 18 juillet, les forces de l’ordre ont effectué une intervention sur le fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Saint-Anicet.

Les agents ont aperçu une transaction entre un homme sur un bateau et un autre individu sur la rive. Lors de leur intervention, ils ont saisi 634 kg de tabac de contrebande à bord du bateau, ainsi que dans un véhicule.

L’enquête dans ce dossier n’est pas terminée. Jusqu’à maintenant, un homme de 27 ans de Beloeil a été appréhendé, mais d’autres arrestations pourraient avoir lieu au cours des prochains jours.

Puis, dans la soirée du 18 juillet, les policiers ont observé un «échange entre un individu dans un véhicule commercial et un autre dans un bateau situé sur une propriété privée riveraine dans la région de Bainsville» en Ontario.

Lors de l’opération, près de 1,4 tonne de tabac de contrebande a été saisie, de même que le véhicule qui servait à transporter la marchandise.

Jean-François Veilleux, de Terrebonne et Antoine Jean, de Salaberry-de-Valleyfield, ont été épinglés lors de cette intervention. Ils ont été remis en liberté sous promesse de comparaître le 4 septembre, sous des accusations en matière de contrebande de tabac.

Ces deux opérations ont été menées par le Groupe de travail régional de Cornwall (GRTC), une force policière mixte composée de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario et du ministère des Finances de l’Ontario.