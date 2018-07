Sans argent ni téléphone, et en français seulement, il s’est rendu au Yukon... sur le pouce!

Jimmy Chabot, mieux connu sous le nom de Jimchab, a relevé haut la main le défi qu’il s’était lancé, de se rendre au Yukon sur le pouce, sans un sou ni téléphone, le tout en français seulement.

«Je suis au Yukon! Ça veut dire que j’ai traversé le pays juste en français. Je n’ai accepté aucune ride en anglais, juste pour prouver que les francophones hors Québec existent», s’est-il exclamé au cours d’une diffusion Facebook live effectuée à son arrivée à Whitehorse.

Le jeune homme de 23 ans a réussi son exploit en un peu moins d’un mois.

«Je ne pensais jamais que ce serait chose possible de le faire aussi rapidement. Je suis parti le dimanche 1er juillet et on est aujourd’hui le vendredi 27 juillet, et je suis arrivé à Whitehorse, au Yukon! Ça, c’est complètement fou!» a-t-il aussi lancé.

Jimchab est parti de Drummondville avec la conviction qu’il réussirait à traverser le pays sans parler un mot d’anglais et en demandant le gîte aux francophones qui accepteraient de l’héberger, de le nourrir ou simplement de le laisser faire un bout de chemin avec eux.

En échange, il immortalisait en vidéo plusieurs moments magiques passés en leur compagnie et la beauté de leur coin de pays, pour les diffuser sur sa chaîne YouTube.

À mi-chemin de son périple, neuf familles l’avaient hébergé, 63 repas lui avaient été offerts et 22 francophones l’avaient transporté.

Pas le premier défi

Ce n’est pas la première fois que le vlogueur se lance un défi de ce type. Au début de 2018, il était parvenu à visiter neuf pays francophones en Afrique et en Europe en autant de semaines.

Comme ce fut le cas lors de son périple en sol canadien, Jimmy Chabot avait été chaleureusement accueilli et assure avoir mangé trois repas par jour! Cette fois, par contre, il disposait d’un budget pour assurer ses déplacements.

Il avait alors diffusé un vlogue par jour sur sa chaîne, afin de faire rayonner la francophonie.

Un autre défi à l’horizon

Assoiffé de défis, Jimchab tentera maintenant de mettre les deux pieds dans l’océan Arctique!