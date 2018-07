Shawinigan : les locaux de Recyclage Arctic Béluga à la merci des vandales

SHAWINIGAN | Les locaux du démolisseur Recyclage Arctic Béluga dans le secteur Grand-Mère à Shawinigan sont livrés aux vandales et aux voleurs. Le site de l'entreprise, qui a cessé ses activités depuis quelques mois, n'est plus protégé contre les intrus et il est donc devenu la cible des malfaiteurs, a pu constater TVA Nouvelles.

Son mécanisme étant détraqué, la barrière mobile à l'entrée principale reste ouverte en permanence. Les grandes portes donnant accès à l'intérieur des locaux, de l'entrepôt, des garages et du magasin sont également ouvertes.

Différents objets, équipements de travail, articles de quincaillerie, récipients de peinture et d'autres types de produits s'entassent pêle-mêle sur le plancher. Une camionnette a été déplacée d'un bâtiment à un autre et sérieusement endommagée par les vandales.

Au début du mois de juillet, un incendie fort probablement de nature criminelle, a ravagé les bureaux administratifs de l'entreprise.

Avis de la Ville

Devant cette situation la Ville de Shawinigan a émis un avis à Recyclage Arctic Béluga exigeant que des mesures soient prises afin de rendre les lieux sécuritaires et conformes à la réglementation.

«On a avisé le propriétaire d'agir en conséquence, c'est-à-dire d'abord de s'assurer que le site soit inaccessible. Aussi, de barricader les édifices qui sont là. Il doit ensuite décider soit de rénover ou encore de démolir purement et simplement», a expliqué François Saint-Onge, porte-parole de la Ville de Shawinigan.

Arctic Béluga avait obtenu les contrats de démolition des anciennes usines Belgo de Shawinigan et Aléris de Trois-Rivières. La compagnie avait déjà indiqué à TVA Trois-Rivières en mars dernier qu'il n'était pas question pour elle d'aller achever le travail laissé en plan à Belgo. Du côté d'Aléris, l'entreprise avait été évincée par le ministère de l'Environnement.