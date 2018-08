Simple Plan a la jeunesse à cœur. La formation punk rock québécoise montera sur la scène du Centre Vidéotron, le 9 août, afin d’amasser des fonds pour cinq organismes qui viennent en aide aux enfants.

Pierre Bouvier, Charles Comeau, Jeff Stinco et Sébastien Lefebvre offriront une prestation d’une quarantaine de minutes en conclusion du Pro-Am Gagné-Bergeron, qui mettra en vedette des anciens et des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

« Québec est une ville très importante pour nous. On a une sorte d’affection très spéciale en raison des spectacles qu’on y a donnés et des fans. On voulait y donner une dernière prestation avant de disparaître pour aller écrire de la nouvelle musique », a lancé le batteur, Charles « Chuck » Comeau, lors d’un entretien téléphonique.

Les fonds recueillis lors de cette 10e édition de l’événement seront remis à Leucan, à la Fondation Philippe Boucher, à la Fondation Maurice Tanguay, au Pignon bleu et à la Fondation Simple Plan. Le Pro-Am a amassé, depuis ses débuts, près d’un million de dollars.

« C’est une belle cause avec, en plus, de bons amis avec qui on a déjà travaillé dans le passé et qui croient beaucoup en ce qu’on fait avec notre fondation. C’était, pour nous, un cocktail parfait », a-t-il ajouté.

Simple Plan avait participé à un événement semblable en 2008 avec les Remparts de Québec, organisé avec les gens qui sont derrière le Pro-Am Gagné-Bergeron. « On a tissé des liens et lorsqu’ils nous ont contactés pour nous demander de renouveler l’expérience avec quelque chose de plus gros et plus ambitieux, on a tout de suite accepté », a raconté Chuck Comeau.

Sur la glace

La Fondation Simple Plan a remis des dons totalisant deux millions de dollars depuis sa fondation en 2005.

« Notre fondation vient en aide aux jeunes qui sont malades et qui vivent des problèmes typiques liés à l’adolescence, comme le décrochage, la dépendance aux drogues et les problèmes de dépression et de santé mentale. On a aussi un troisième volet qui s’articule autour de faire la promotion de la musique comme moyen, pour ces jeunes-là, pour trouver une passion et une voie dans la vie », a-t-il expliqué.

Grand amateur de hockey, Chuck Comeau sera le seul membre de Simple Plan à chausser les patins. Il s’alignera avec l’équipe de son ami Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose.

« Je suis le seul gars du groupe qui est prêt à vivre un peu d’humiliation. Je vais juste mettre mon hockey sur la glace et attendre les passes », a-t-il lancé en riant.

David Desrosiers

Il s’agira d’un retour au Centre Vidéotron pour Simple Plan, après un premier passage en 2017.

« Ça va être un vrai show avec la distorsion et avec le même niveau d’énergie et d’enthousiasme », a-t-il dit.

Sur la route depuis le 21 juin avec le Vans Warped Tour, Simple Plan vit les derniers moments de ce festival itinérant sans la présence du bassiste, David Desrosiers, qui soigne toujours un épisode important de dépression. Rien n’indique qu’il sera de retour pour la création du prochain album qui débutera cet automne.

« David continue à se reposer et à prendre du mieux. Nous ne savons pas à quel moment il sera de retour et il n’est pas question de lui mettre une quelconque pression. Notre seul but est de le supporter dans cette épreuve et lui laisser le temps pour se rétablir », a expliqué Chuck Comeau.