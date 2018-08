Tournoi de San Jose: dure défaite pour Serena Williams

En effet, Williams, sixième favorite et 26e joueuse mondiale, a plié l'échine devant la Britannique Johanna Konta, 48e au classement de la WTA.

Williams, ex-numéro 1 mondiale a claqué trois as, mais a commis sept doubles fautes. Elle n'a réussi que 40 % de ses premiers services et a été brisée à six reprises.