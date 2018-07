Trump s’en prend à deux très influents donateurs républicains républicains

WASHINGTON | Donald Trump s’en est pris virulemment mardi aux frères Koch, deux richissimes industriels qui sont parmi les plus influents et généreux donateurs du parti républicain mais critiques du président, en les traitant de « mondialistes » et de « totale plaisanterie ».

« Leur réseau est très surfait, je les ai battus à chaque fois que l’occasion s’en présentait », a lancé M. Trump dans un tweet au ton rageur écrit de bon matin.

« Les frères Koch, des mondialistes, qui sont devenus une plaisanterie totale dans les milieux républicains, sont opposés à des Frontières Solides et un Commerce puissant », a lancé le président, accusant les deux frères Charles et David, qui ont fait fortune dans la chimie industrielle, de vouloir protéger leurs seuls intérêts et empêcher leurs activités installées à l’étranger d’être taxées.

L’attaque en règle contre les frères Koch vient alors que le parti compte sur leurs très généreux financements pour soutenir des candidats aux législatives de novembre dans tout le pays et essayer de conserver à tout prix la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat.

Le coup de colère du locataire de la Maison-Blanche est peut-être dû aux informations parues récemment sur le mécontentement des frères Koch envers la politique du président en matière de commerce et d’immigration notamment, après qu’ils ont apporté leur soutien à la massive baisse d’impôts votée au début de la présidence Trump.