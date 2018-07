Un Kovalev plus spirituel

« Je devrais y aller toutes les années pour recharger mes batteries sur le plan mental, a expliqué l’ancien champion unifié. Chaque homme et chaque femme devraient être seuls avec son esprit et son dieu pendant deux ou trois jours par année.

Je veux dire que tu devrais être toujours près de Dieu. J’y suis allé pour quatre nuits. Ça m’a permis de refaire le plein et de nettoyer mon esprit et mon corps. Tu suis les prières. C’est une place sainte. Elle me manque déjà. Si j’ai la chance d’y retourner cette année, je vais y aller. »