Une boutique érotique lance un parti politique «qui ne conte pas de pipe»

La boutique érotique Éros et compagnie, dont le siège social est situé à Laval, a lancé un faux parti politique : le Parti rose.

Ce n’est pas la première entreprise à se servir des élections pour faire une campagne marketing, mais cette fois-ci, il faut avouer qu’Éros et compagnie est déterminée.

En effet, Éros et compagnie a poussé ce concept pormotionnel jusqu’à... réserver un nom officiel. D'ailleurs, La Presse Canadienne révélait mardi que le Parti rose faisait l’objet d’une enquête par le Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Pourtant, même s'il s'agit d'une supercherie, le Parti rose semble avoir une équipe solide, un plan bien défini... et beaucoup de jeux de mots savoureux.

On n’a qu’à regarder leur chef, Anne-Marie Ruel, expliquer ce qu’est le Parti rose pour le constater.

«Entre nous, notre promesse : fourrer et non se faire fourrer!» «Passons du proverbe “Je me souviens” à “Je viens”!» «On ne va pas vous conter de pipe.» «On ne cherche pas à crosser les contribuables. On préfère qu’ils le fassent eux-mêmes.»

On a même droit à un jeu de mots pour la Coalition avenir Québec. Celui-là est un peu douteux par contre...

Quoique... selon les résultats d’un récent sondage, les électeurs PENCHENT pour la CAQ.

(Ok, on n'est pas à la hauteur du Parti rose)

Ici, on voit que le parti est en avance «d’un gros 8 pouces» dans un sondage «très léger».

(Oui, ça fait 154 % en tout.)

Le Parti rose a une page Facebook (et un site web). Elle sert principalement à savoir qui a gagné le g-string rose de la journée et d’autres accessoires classés 18 ans et plus.

Environ une vingtaine de ces sous-vêtements ont été gagnés jusqu’à maintenant... en plus de trois vibrateurs roses.

Concernant l'enquête du DGEQ, Anne-Marie Ruel, qui est aussi directrice des présentations à domicile chez Éros et compagnie, a déclaré, en entrevue avec La Presse Canadienne, que son employeur a «fait des démarches légales» avant de lancer la campagne marketing et qu’il s’est fait confirmer que «tout était bien».

La porte-parole du DGEQ, Julie St-Arnaud, a indiqué qu’une enquête sera tout de même menée.