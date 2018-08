Une salle faite de conteneurs

Une étrange salle de spectacle constituée de conteneurs jaunes et mauves est en construction en ce moment sur la place George V. Une installation qui accueillera les amateurs d’humour durant les 12 jours du festival ComediHa!

Cette salle temporaire, baptisée le Ha!ngar, qui aura une capacité totale de 216 sièges, accueillera les spectacles Piment Fort, avec Normand Brathwaite, Impro Texto, avec Réal Bossé et Luc Senay, et les shows XXX de fin de soirée destinés aux 18 ans et plus.

Une « salle » qui sera recouverte, climatisée, et qui offrira un service de bar.

Le montage a débuté mardi matin et il doit se poursuivre jusqu’à vendredi. Le Ha!ngar accueillera ses premiers spectateurs le mercredi 8 août.

« Il s’agit de la plus grande salle de spectacle jamais aménagée à partir de conteneurs. C’est un beau projet et c’est unique. Le but est de créer une expérience unique et de faire vivre quelque chose aux spectateurs », a lancé le directeur des opérations, Pierre-Luc Dancause, lors d’un entretien.

Une première

Les gens du ComediHa! ont fait l’acquisition de ces sept conteneurs usagés, et c’est l’entreprise Loki Box Design, de Charlesbourg, qui les a aménagés selon les exigences demandées.

« Ils ont été transformés en une loge pour les artistes, en régie, en bar, et on retrouve une section pour l’entrée et la sortie des spectacles. C’est la première fois que l’on construit une salle de ce genre », a-t-il indiqué, qualifiant l’aménagement de bâtiment.

Sept conteneurs de 20 et 40 pieds délimitent le Ha!ngar. La structure, une fois terminée, aura 26 pieds de haut.

Le Ha!ngar sera démonté à la fin du ComediHa! Fest-Québec, et les sept conteneurs seront ensuite remisés.

« C’est quelque chose que nous voulons utiliser sur plusieurs années. On n’a pas fait faire ça pour s’en servir uniquement un an », a confié Pierre-Luc Dancause.