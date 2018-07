Walmart se lance dans la vente de bornes d’arcade!

Le retrogaming n’est plus qu’une affaire de joueurs passionnés et nostalgiques.

Constatant les gros sous à faire là-dedans (rappelons, par exemple, que la variante dorée du jeu Nintendo World Championship, un jeu très rare, est évaluée à plus de 20 000 $ ), de plus en plus d’entreprises s’y mettent.

En plus des concepteurs de consoles permettant de retomber en enfance à une fraction du prix, de gros joueurs comme Walmart se lancent avec de véritables bornes d’arcade qu’on peut actuellement précommander

Ces dernières seront expédiées dès le 25 septembre aux joueurs.

Image: Walmart La chaîne de magasins offre actuellement quatre bornes: Street Fighter II Champion Edition, Rampage, Centipede et Asteroids. Ces bornes — signées Arcade1Up — offrent également trois jeux supplémentaires chacune.

Asteroids Tempest Lunar Lander Major Havoc

Centipede Crystal Castles Millipede Missile Command

Street Fighter II Champion Edition ​On semble y retrouver différentes variantes du fameux jeu de combat.

Rampage Gauntlet Joust Defender



À en juger le visuel sur la boutique en ligne, on remarque que ces bornes sont plus petites que celles qu’on retrouve dans les salles d’arcades traditionnelles (un peu plus d’un mètre de hauteur selon Walmart), mais demeure quand même imposantes.

Photo: Walmart

Visiblement, on mise autant sur l’aspect décoratif d’un tel objet dans une «man cave» tout en minimisant l’espace qu’une borne peut prendre, argument souvent dissuasif.

Aussi à noter: le prix — 499.96 $ avant taxes — est à l’image de la taille du gadget. C’est à dire: presque la moitié du coût de vente actuel d’une borne «standard» usagée.

Vous laisserez-vous tenter?