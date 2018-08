LAPERRIERE, Danielle

née Hébert



À l'Hôpital Pierre Legardeur, le mercredi 25 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 74 ans, Mme Danielle Hébert, épouse de feu M. Marc-André Laperriere.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Benoit (Huguette) et Martine (Michel), ses petits-enfants Laurence (Maxime) et Tobby, son arrière-petit-fils Théo, sa grande amie Sylvie, son frère Pierre (Denise), ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 5 août 2018 de 12h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.