DELANEY, Robert



À l'hôpital Pierre-LeGardeur, le 26 juillet 2018, est décédé à l'âge de 57 ans, M. Robert Delaney, époux de Mme Anne Boutin.Il laisse également dans le deuil ses enfants Sarah et Jérémie, sa soeur Jocelyne (Rock), ses frères François (Jocelyne), Normand et Patrick, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1514-498-7682www.cimetieremontroyal.comle samedi 4 août de 11h à 15h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.