JACQUES, Ginette

(née Grenier)



À l'Hôpital Pierre-Boucher, le 25 juillet 2018, est décédée à l'âge de 74 ans, madame Ginette Grenier, épouse de monsieur René Jacques.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Sandra), Christian (Sandy) et Sara (François), ses petits-enfants, ses frères, son beau-frère, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 2 août de 19h à 22h à laLes condoléances seront également reçues le vendredi 3 août à 13h à l'église Notre-Dame-du-Sacré-Coeur 5819 Avenue Auteuil, Brossard, QC J4Z 1M9, suivies des funérailles à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.La famille tient à remercier l'équipe des soins de la Résidence la Rosière pour leur accompagnement et les soins prodigués.