POULIN, Joanne



À l'hôpital Anna-Laberge, le 28 juillet 2018, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Joanne " Jojo " Poulin, de St-Michel, épouse de M. Rémi Huard.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:ST-RÉMI, QCTél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le samedi 4 août 2018 de 13h à 16h. Une célébration d'adieu aura lieu à 16h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation Rêves d'enfants.