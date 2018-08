BOISSONNEAULT, Diane



De Longueuil, Diane, femme d'exception et de coeur, est décédée le 26 juillet 2018, à l'âge de 67 ans. Elle est allée rejoindre son époux bien-aimé, Donato Cobuzzi.Elle laisse dans le deuil son beau-père Luigi Cobuzzi, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que de nombreux parents et ami(e)s.Elle sera exposée le dimanche 5 août 2018 de 14h à 16h. Une liturgie de la Parole se tiendra à 16h et sera suivie d'un goûter qui sera servi en l'honneur de Diane.Le tout aura lieu à la:Selon la volonté de Diane, ses cendres seront ultérieurement mises en terre auprès de son défunt mari, dans les Jardins Urgel Bourgie de la Rive-Sud.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Victor-Gadbois, 1000, rue Chabot, St-Mathieu-de-Beloeil, Qc, J3G 0R8.