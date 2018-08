LECLAIR, René



Le 27 juillet 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur René Leclair, époux de madame Gisèle Auclair.ll laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants Renée (Germain), Andrée (André), Sylvain (Caroline), ses huit petits-enfants Laurence, Marianne, Solenne, Vincent, David, Élizabeth, Mathieu et Florence. Il laisse également dans le deuil son frère Gaétan, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier tout spécialement le Dr Daniel Morasse, le quartier Mont-Saint-Hilaire, madame Nathalie Bergeron et la Maison Source Bleue, pour leurs bons soins prodigués.La famille recevra vos condoléances en l'église Mont-Saint-Hilaire (260 Chemin des Patriotes N, Mont-Saint-Hilaire, QC J3H 3H4) le samedi 4 août 2018 dès 9h30, les funérailles suivront à 11h.www.salondemers.com