BIGRAS, Bernard



À Laval, le 27 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Bernard Bigras, époux de feu Madame Lucie Dubois.Il laisse dans le deuil ses enfants, ses soeurs et frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 août 2018 de 9h00 à 12h30 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 12h30 au salon du complexe. La mise en terre aura lieu à une date ultérieure en toute intimité.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement de la Pinière pour leur soutien et les bons soins prodigués.