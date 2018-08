MURRAY, Sylvain



C'est avec regret que nous annonçons le décès de Sylvain Murray, époux de feu Lise Veillet, survenu le 28 juillet 2018, à l'âge de 93 ans.Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Denis), Céline, Denise (Raynald) et Brigitte (Mario), ses petits-enfants: Roxanne, Gabriel et Alexandra, de nombreux parents et connaissances, plus particulièrement ses grands amis: Louis, Marcel et Réal Desjardins.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire St-François-d'Assise/Urgel Bourgie, 6700 Beaubien est, Montréal,le vendredi 3 août 2018 de 12h à 19h suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe à 19h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.