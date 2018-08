SARRAZIN, Lucile



À Montréal, le mardi 31 juillet 2018 est décédée, à l'âge de 94 ans, Lucile Sarrazin, épouse de Guy-René Côté.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Louis-Philippe (Chantal) et Jean-Luc (Dayanara), ses petits-enfants Marie-Hélène, Geneviève et Raphaël, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs Pierrette, Denise et son frère Yvon ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 5 août 2018 de 16h à 18h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.