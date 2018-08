BILODEAU, Maurice



À Laval, le dimanche 29 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 87 ans, Maurice Bilodeau, veuf de Patricia Berthiaume.Il laisse dans le deuil son fils Serge (Sylvie Michaud), sa fille Céline (Victor Dinunzio), ses petits-enfants Frédéric, Stéphanie, Alexandre et Béatrice, ses frères Denis (Madeleine), Michel (Colette), Jacques (Lucille), ses soeurs Pierrette (Réal), Françoise (Daniel), ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 5 août 2018 de 13h à 17h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 17h en la chapelle du complexe. La mise en niche de l'urne aura lieu ultérieurement dans l'intimité.