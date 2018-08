MAJOR, Suzanne



À Magog, le 26 juillet 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Suzanne Major, épouse de M. André Richard, demeurant à Magog.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise (Michel Durand) et Claude (Francine Pépin); ses petits-enfants Marie-Pascale (Pierre-Alexandre), Charles-Étienne (Ariane) et William; ainsi que ses arrière-petits-enfants Élizabeth, Zachary et Florence.Elle laisse également ses soeurs, Denise, Gisèle-Anne, Claudette et Monique; sans oublier ses soeurs et ses frères qui l'ont prédécédée: Pierrette, Madeleine, Pauline, Georges, Maurice et Yvon; ses belles-soeurs et ses beaux-frères ainsi que plusieurs nièces, neveux, cousines, cousins, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 11 août 2018 de 14h à 16h au Complexe funéraire Ledoux afin de recevoir vos témoignages de sympathie.Plutôt que des fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de l'Estrie.Tél. 819 843-4473 Téléc. 819 843-4563Courriel: info@ledouxmagog.comSite internet: www.ledouxmagog.com