BARBEAU, Rolland



À l'Hôpital Sainte-Anne (anciennement des Anciens-Combattants), le 27 juillet 2018, à l'âge de 93 ans, s'est éteint paisiblement Rolland Barbeau.Il laisse dans le deuil son épouse, Molly Fuger, ses enfants, Joanne, Gilles (Karine Perry) Liese (Régis Cochet) et Lyne, ses petits-enfants Catrie, Alexa, Ariane, Adrien, Pierre, Emma et Johanie, sa soeur Louise (Pierre-Paul Chalifour), sa belle-soeur Gisèle Cormier (feu Hubert Barbeau), neveux, nièces et amis.Nous tenons à remercier du fond du coeur tous les employés et bénévoles de l'hôpital que nous avons appris à connaître et à apprécier pendant les derniers cinq ans et demi. Nous n'oublierons jamais la qualité de vos soins et l'étendue de votre dévouement.Un service commémoratif aura lieu le samedi 4 août à la chapelle de l'Hôpital Sainte-Anne, à 11h00 (305, boulevard des Anciens-Combattants, Sainte-Anne-de-Bellevue).