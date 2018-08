DEBONVILLE, Raymond



À Châteauguay, le 30 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Debonville, époux de Mme Émilienne Léger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel, Nicole (Michel), Johanne (Daniel) et Pierre, ses petits-fils Julien, Pierre-Alexandre et Jeremy, ses arrière-petites-filles Yanie, Lily-Rose et Emy, sa soeur Geneviève, son frère René, son beau-frère Philippe, ses cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 11 août à compter de 14h30, suivi d'une cérémonie religieuse à 16h en la chapelle.En sa mémoire, un don peut être fait à la Société Alzheimer Suroît.