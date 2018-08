COULOMBE (Chamberland)

Carmen



À Varennes, le 27 juillet 2018, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Carmen Chamberland, épouse de feu M. Paul-Émile Coulombe.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Hélène (Gilles Vaillancourt), Sylvie, André (Louise Dubé), Benoit (Marlène Caron), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que Derek, parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 août de 13h à 17h et de 18h30 à 20h au:277, RUE STE-ANNEVARENNES, QCcfpierretetreault@videotron.caTél. (450) 652-9131 - Téléc. (450) 655-0941