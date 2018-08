Pour profiter pleinement de la chaleur, il n’y a rien de mieux que de siroter un Apérol Spritz sur une terrasse.

Ce cocktail italien composé d’Apérol, de mousseux et de soda et garni d’une tranche d’orange, a depuis quelques années fait sa place dans le cœur des Montréalais. Et il ne cesse de gagner en popularité!

Si vous rêvez de prendre une pause, un cocktail à la main, voici donc 5 terrasses où siroter les meilleurs Apérol Spritz.

1. Cicchetti

Situé dans le Mile-Ex, ce charmant bar à vin italien est l’endroit tout indiqué pour prendre un cocktail et grignoter. On y sert des bouchées italiennes à 1,75$ chaque et des Apérol Spritz plus fabuleux les uns que les autres. Leur terrasse complètement rose et les prix abordables vous séduiront, c’est garanti!

6703 avenue du Parc

2. La Terrazza

Cette toute nouvelle adresse du Vieux-Montréal vous donnera l’impression de mettre les pieds en Italie. La vaste terrasse est lumineuse et le menu composé d’antipasti est alléchant. Une adresse à découvrir à défaut de vous offrir un voyage en terres italiennes!

436 Place Jacques-Cartier

3. Fiorellino snack-bar

Situé en retrait sur la rue de la Gauchetière, ce snack-bar italien a tout pour séduire les appétits les plus voraces. Café et viennoiseries le matin, pâtes et antipasti le soir... Le Fiorellino est l’endroit tout indiqué pour bien manger et bien boire. Leur terrasse plutôt petite est parfaite pour prendre un verre en 5 à 7.

470 rue de la Gauchetière O.

4. Terrasse Nelligan

La magnifique Terrasse Nelligan n’a plus besoin de présentation. Situé en plein cœur du Vieux-Montréal, c’est l’endroit parfait pour prendre un bain de soleil et manger une bouchée. Leur version du classique Apérol Spritz est plutôt surnommé l’Orange Spiritz. Un véritable délice!

106 rue Saint-Paul O.

5. Le Majestique

Pas de doute, si vous aimez les fruits de mer, les cocktails et l’ambiance rétro, c’est au Majestique qu’il faut vous rendre. Le décor du restaurant vous transportera dans une autre époque. En plus, la terrasse du Majestique est couverte... Beau temps, mauvais temps il n’y a pas d’excuse pour ne pas aller y siroter un Spritz!

4105 boul. Saint-Laurent

