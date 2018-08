BEAUDOIN (CLAVET), Jeannine



À Boucherville, le 26 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Jeannine Clavet épouse de feu M. Arthur Beaudoin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Claire, Luc (Josée Bourque) et André, ses petits-enfants Mathieu (Mélissa) et Maude, ses arrière-petits-enfants Arnaud et Théo, son beau-frère Bernard Beaudoin (Colette Doyon), ses neveux, nièces et plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 août de 11h à 16h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 EstBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du