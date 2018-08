DELORME, Joseph-Claude



À son domicile, le 24 juillet 2018, est décédé à l'âge de 84 ans, M. Joseph-Claude Delorme, conjoint de Réjeanne Issa, fils de feu Willie Delorme et de feu Antoinette Séguin, demeurant à St-Damien.M. Delorme laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants: Christian-Gérald, Michèle (Claude Hénault), Robert, Patricia, Marc (Karen Peters), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Édouard (Huguette Dupuis), sa soeur Louise (Jean-Pierre Racette), neveux et nièces et de nombreux autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au:69 RUE BEAUSOLEIL, ST-GABRIELTél. 450-835-4738 Téléc. 450-835-9433samedi le 4 août de 10h à 13h30. La liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 13h30, en la chapelle du centre funéraire.