7 métiers pour personnes solitaires  

Préférer travailler seul est loin d’être un défaut, mais encore faut-il bien se connaître et avoir une excellente discipline. Télétravail, artisanat, métiers de niche et spécialisés, le marché du travail regorge de possibilités pour ceux qui sont bien tout seuls. Sept suggestions.

Testeur de jeux vidéo

Plus sérieuse qu’en apparence, la tâche de tester les jeux vidéo pour en trouver tous les défauts possibles demande de longues heures de concentration en solo : le testeur doit pousser les limites du jeu, évaluer le gameplay, débusquer les bogues, et ce, devant un écran et avec des écouteurs sur les oreilles. L’emploi parfait pour les solitaires.

Réviseur linguistique/correcteur/traducteur

Les métiers de la linguistique sont idéaux pour le télétravail : on reçoit les textes par courriel, on travaille dans le confort de son chez-soi, on retourne le tout par courriel et on reçoit son chèque par la poste... On peut ainsi passer plusieurs jours sans parler à qui que ce soit !

Métiers de l’informatique

C’est un fait : la communauté informatique compte beaucoup de gens moins à l’aise en société parmi ses rangs. Les programmeurs, architectes de données, informaticiens et autres développeurs logiciels ont en général plus de conversations avec leurs machines qu’avec de véritables humains.

Comptable

Pour maîtriser des fichiers Excel de 8 000 colonnes et jongler avec des milliers de chiffres, ça prend de la concentration, du sérieux et... un besoin réduit en relations interpersonnelles, car le travail des comptables en est un de précision et de détail. Pas question de se laisser distraire par des conversations, car la moindre erreur peut coûter très cher !

Camionneur

Parcourir les autoroutes du pays dans une cabine de camion de transport de marchandises, souvent jour et nuit, ça peut être long longtemps si on tolère mal la solitude. Ceux et celles qui aspirent à devenir camionneurs doivent s’attendre non seulement à rester assis de longues heures consécutives, mais à voir leurs interactions réduites au minimum.

Artiste

De façon générale, les gens en arts visuels (artistes-peintres, illustrateurs et autres créateurs graphiques) passent la majorité de leurs journées à plancher sur leurs œuvres et leurs commandes, seuls avec eux-mêmes et immergés dans leur bulle créatrice. Souvent travailleurs autonomes, ils maintiennent le contact avec leurs clients par courriel, ce qui réduit davantage le nombre d’occasions de parler avec quelqu’un de réel !

Détective privé

Puisque leur travail est majoritairement constitué de longues séances de filature, les détectives privés doivent savoir composer avec la solitude que la tâche implique. Planqués dans une voiture à l’abri des regards, ils doivent rester vigilants et concentrés afin d’assurer une surveillance de tous les instants. Qui plus est, ils doivent être disponibles jour et nuit, sept jours sur sept : adieu, vie sociale régulière !