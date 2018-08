CORBEIL, Lucien, a.g.



Le 9 juillet, à l'âge de 79 ans, est décédé Lucien Corbeil, arpenteur-géomètre, ayant pratiqué pendant plus de 40 ans dans les Laurentides. Il laisse dans le deuil son épouse Diane Cocho.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Mylène (Jean Pellerin), François (Miriam Léveillé) et Myriam (Guy Cournoyer), ses petits-enfants: Alicia, Érika, Laura, Charles, Xavier, Béatrice, Emma, Arnaud et Laurence, son frère feu Gilles (feu Yvette Goulet), sa défunte soeur Pierrette (feu Oscar Jodoin), ses frères Georges (Gisèle Grou), feu Denis (Catherine Gillissie), feu Lionel (Thérèse Yelle), sa belle-soeur Louise Cocho (Pierre Guesthier) et son beau-frère Marcel Cocho (Elisa Battista), un grand nombre de nièces et neveux ainsi que plusieurs parents, amis et anciens collègues de travail."Le présent du passé."Les funérailles auront lieu le samedi 11 août 2018 à l'église de Saint-Adolphe d'Howard à 11h30. À noter que la famille sera présente à l'église à compter de 9h30 afin de recevoir vos condoléances.Si vous le souhaitez, vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d'en-Haut.