8 emplois qui vous feront voyager partout dans le monde

Catherine Martellini - 37e AVENUE

Pas toujours besoin de prendre des vacances pour voir du pays. Voici 8 emplois qui vous permettent de voyager... tout en gagnant votre vie !

Planificateur d’événements

Avec le nombre croissant de congrès, de festivals, de foires et d’expositions de grande envergure, les besoins en personnel pour les organiser augmentent. Et cela signifie nécessairement de se déplacer sur les lieux de l’événement. Mais la beauté du métier, c’est qu’on peut évoluer tant au sein d’une administration publique, d’un OSBL que d’un service administratif.

Entraîneur d’équipes sportives

Que l’on soit entraîneur pour des équipes sportives à l’échelle locale ou professionnelle, les matchs et les tournois se déroulent souvent dans d’autres provinces ou pays. À titre d'entraîneur en chef pour l’Association canadienne des sports en fauteuil roulant, Patrick Côté a visité de nombreux pays, notamment la Colombie, le Brésil, l’Argentine, la Pologne, l’Australie et le Japon... sans compter les autres provinces canadiennes !

Enseignant

L’enseignement peut s’expatrier un peu partout dans le monde. C’est ce qu’ont fait Martin Pagé, enseignant de mathématiques, et Marie-Josée Talbot, enseignante de français langue seconde dans une école internationale anglaise à Kuala Lumpur, en Malaisie. Ils ont trouvé ces postes en participant à un salon de l’emploi à l’Université Queen's, en Ontario, où chaque année, des écoles internationales recrutent des enseignants du Canada. « Il faut postuler quelques mois à l’avance et remplir plusieurs formulaires, puis durant ce week-end, les écoles intéressées nous font passer un entretien d’embauche », explique Marie-Josée Talbot.

Agent de bord

Probablement l’un des emplois auquel on pense en premier quand on a le cœur voyageur... et qu’on n’est pas sujet au mal des transports. Même si les horaires sont irréguliers et que vous devez passer de longues heures à bord des avions ou des trains, un agent de bord peut gagner jusqu’à 45 $ l’heure, selon Emploi Québec, et reçoit souvent des billets gratuits pour lui et sa famille.

Représentant

Voilà un métier qui présente beaucoup d’occasions de voyage et d’expériences dans des domaines différents, de l’informatique aux produits de beauté, en passant par les assurances et les forfaits touristiques. Par exemple, un représentant dans une entreprise comme Busbud, qui offre la possibilité de trouver et de réserver des trajets en autobus de partout dans le monde, doit nécessairement se déplacer dans divers pays pour négocier des ententes avec les compagnies de transport.

Traducteur

De plus en plus d’agences de traduction permettent aux employés de traduire de la maison... ou de n’importe où, pourvu que le travail soit fait. Sinon, à titre de pigiste, vous avez le champ libre pour votre destination. Au Québec, 60 % des traducteurs travaillent actuellement à leur compte. Des sites comme AgentSolo vous permettent également de proposer vos services et d’obtenir des contrats.

Rédacteur

Si on est journaliste ou rédacteur pigiste, on peut se créer son propre emploi en voyageant, notamment en proposant des articles sur son voyage. Sinon, on peut tout simplement effectuer le travail à distance en ayant des contrats avant de mettre les voiles, puis les réaliser d’outre-mer.

Technicien de son

Imaginez, voyager pour suivre un groupe de musique, en plus d’avoir la chance d’assister à des concerts ou des spectacles d’envergure. La plupart des techniciens de son en Amérique du Nord travaillent dans le cinéma et l’enregistrement sonore, mais une forte proportion se trouve également à la radio, à la télévision et dans les arts du spectacle.