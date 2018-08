GIRARD, Claude



De Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 27 juillet 2018, à l'âge de 75 ans est décédé M. Claude Girard, époux de Mme Nicole Nault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Manon (Stéphane), Marie-Josée (Robert) et Benoit (Julie), ses 5 petits-enfants Fany (Steve), Simon, Alexandra, Sara-Maude et Emma et son arrière-petite-fille Léa-Rose.Il laisse également ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 août de 13h à 17h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL (450) 473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche à 17h, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Drapeau-Deschambault.