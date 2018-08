HUMENIUK, Joseph



Paisiblement et entouré des siens, à Brossard, le 22 juillet 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Joseph Humeniuk, époux de Mme Wilda Wilson, demeurant à Henryville.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joy (Paul Gosselin), Gerald, Wayne (Johanne Tanguay) et Larry; ses petits-enfants Dave (Kim Nixon) et Sarah Campbell (Tobias Frick), Patrick, Christopher, Audrey et Jennifer Humeniuk (Marc-Antoine Miron-Jacques); ses arrière-petits-enfants Savannah et Madison Campbell, Lucas Frick, Louis et Olivia Humeniuk-Jacques; ses belles-soeurs Micheline Pilon (feu Robert Humeniuk), Almeda Wilson (feu Ray Adams) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et de nombreux amis.Les funérailles de M. Humeniuk seront célébrées le dimanche 5 août 2018 à 16h au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111La famille accueillera parents et amis le samedi 4 août 2018 de 19h à 22h et à compter de 14h dimanche, journée des funérailles.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au complexe ou vous pouvez donner en ligne au www.cancer.capeuvent être transmis via notre site web www.complexehr.com