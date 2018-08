À Atlantic City l’espoir renaît

ATLANTIC CITY, New Jersey | Le combat de championnat du monde entre Sergey Kovalev et Eleider Alvarez est le premier événement sportif d’envergure à Atlantic City depuis plusieurs années.

J’avais couvert ce gala en novembre 2014 et je m’en souviens comme si c’était hier. C’était un duel d’unification entre ce même Kovalev et Bernard Hopkins qui avait été présenté au vétuste Boardwalk Hall. À ce moment, le Russe avait décidé d’affronter B-Hop pour une bourse dérisoire, car il était en quête de notoriété sur la scène internationale.

Kovalev avait été dominant pour devenir champion unifié. Je m’étais rendu compte à quel point les autres boxeurs en baveraient contre lui dans le futur.

Depuis cette soirée, je n’étais pas revenu à Atlantic City pour un gala de boxe ou pour le plaisir d’aller à la plage. Et la raison est simple : je ne me voyais pas revenir avec ma petite famille dans un environnement qui m’avait laissé une drôle d’impression.

Mon hôtel était situé en face d’une soupe populaire où les gens faisaient la file pour obtenir quelque chose à manger. C’était triste à mourir. Quand je marchais sur la rue pour me rendre vers les événements médiatiques du gala, je sentais des regards se porter sur moi en raison de mes vêtements neufs, mais aussi de ma valise de travail sur roulettes. J’étais une cible parfaite pour ces personnes pauvres qui tentaient de s’en sortir par tous les moyens.

J’ai eu cette étrange sensation d’être sur le qui-vive pendant la durée de mon séjour, même si j’ai pu faire mon travail comme d’habitude. Atlantic City, c’était raté comme première impression.

Une deuxième chance

Dans les dernières semaines, j’ai été surpris de voir le duel Alvarez-Kovalev aboutir à Atlantic City. Il faut cependant comprendre que la promotrice de Kovalev, Kathy Duva, demeure dans l’État du New Jersey depuis toujours. Son attachement envers cette ville est émotif.

C’est l’endroit où elle a organisé plusieurs grands galas mettant en vedette Arturo Gatti et plusieurs autres boxeurs de renom. Samedi, ce sera la première fois depuis 2014 qu’elle présentera un événement dans cette ville.

Photo Mathieu Boulay

Selon moi, elle donne une deuxième chance à Atlantic City. Duva le sait sûrement, mais sa décision est porteuse d’espoir envers les employés des casinos, mais aussi les citoyens. J’ai pu le constater depuis mon arrivée.

Les 4000 employés de la nouvelle mouture de l’hôtel Hard Rock Café ont le sourire fendu jusqu’aux oreilles lorsqu’il est question du gala de samedi. Si leur établissement présente plusieurs soirées de sports de combat et de spectacles, ils pourront conserver leur emploi à long terme.

Au cours des deux prochains mois à Atlantic City on présentera trois galas de boxe et six autres d’arts martiaux mixtes. C’est un pas dans la bonne direction. Il faudra en faire plus pour que la ville redevienne un endroit de prédilection pour les promoteurs.

La faillite de Trump

Atlantic City n’a pas été épargnée au cours des dernières années avec la fermeture de cinq casinos et la perte de plusieurs milliers d’emplois.

Photo Mathieu Boulay

La compagnie Hard Rock a fermé son hôtel situé ailleurs dans la ville. Par la suite, elle a rénové afin d’exploiter la bâtisse de l’ancien Trump Taj Mahal. En 1990, Donald Trump a fait bâtir ce complexe hôtelier de 17 acres pour la somme de 1,1 milliard $ US.

En 2016, en raison de difficultés financières, celui qui est président des États-Unis a été obligé de placer son établissement sous les lois de la faillite. Trump et ses conseillers ont alors décidé de le vendre pour 300 millions $ à l’homme d’affaires Carl Icahn.

Un second souffle

Puis, quelques mois plus tard et des pertes mensuelles de plusieurs millions, Icahn a été obligé de fermer les portes de cet établissement pour de bon.

En mars 2017, Hard Rock a acheté le complexe pour... 50 M$. Une somme dérisoire lorsqu’on connaît les coûts de construction. Pour respecter son image de marque, la compagnie a investi 500 M$ US. Ses dirigeants souhaitent que ça puisse donner un second souffle à l’économie locale.

Photo Mathieu Boulay

On peut aussi appeler cela de l’espoir. Celui d’une ville qui veut retrouver ses lettres de noblesse. Ça pourrait être long, mais tout le monde s’y accroche.

