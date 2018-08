À propos du suicide

En regardant les nouvelles à LCN, j’ai appris le décès par suicide d’un grand chef cuisinier. Dans la foulée de cette mauvaise nouvelle, on prenait la peine de nous prévenir que si jamais on avait des idées suicidaires, on pouvait aller chercher de l’aide. Non mais sur quelle planète vivent-ils pour dire des âneries pareilles ?

Demandez donc aux dépressifs qui ont déjà eu des idées suicidaires si l’aide se trouve aussi facilement que ça ? Ce ne sont que des paroles pour calmer le petit peuple qui souffre. Combien de gens comme moi se battent juste pour vivre comme du monde et n’y parviennent pas ? On n’a pas d’idées suicidaires et on n’est pas dépressifs, on a juste une maladie qui nous ruine la vie mais que personne ne veut identifier.

On a le temps de mourir 50 fois avant que quelqu’un daigne lever le petit doigt pour nous procurer les soins requis. On se contrebalance de nous comme de l’an quarante parce qu’on n’entre pas dans le moule des maladies identifiables. Par contre, si quelqu’un s’accroche au plafond pour crier son mal de vivre, alors là les cœurs entrent en mode compassion. Ils seraient prêts à tout faire pour ressusciter le mort, mais une fois son premier respire émis, ils le laisseraient de nouveau à lui même.

Je vous mets au défi de vérifier quelle aide concrète est offerte aux personnes qui osent lancer un signal d’alarme aux bénévoles qui répondent au téléphone des foutues lignes d’urgence. Ces déprimés-là n’ont pas juste besoin d’une oreille écoutante, aussi compatissante soit-elle, et d’une prescription de petites pilules par le médecin des urgences. Ils ont besoin de psychologues compétents pour les accompagner dans leurs démarches pour s’en sortir. Mais ça, c’est rare comme...

Ginette

Je sais que rien n’est facile pour les personnes affectées par la maladie mentale et que les ressources médicales sont moins évidentes que dans d’autres secteurs. Mais contrairement à ce que vous affirmez, on peut attester de l’efficacité des campagnes de sensibilisation à la vigilance pour l’entourage, ainsi qu’à la possibilité d’une écoute active pour les personnes atteintes de maladies mentales. La preuve se vérifie dans la diminution du taux de suicide au Québec depuis quelques années. Mais rien n’étant parfait, on peut encore s’améliorer comme vous le souligniez ce matin.